Matty Healy se ni mogel upreti 'prepovedanemu' poljubu z basistom

Matty Healy se je na družbenem omrežju odzval na incident na festivalu Good Vibes v Kuala Lumpurju, kjer je poljubil basista Rossa MacDonalda. V zgodbi na Instagramu je šaljivo zapisal:"V redu, zakaj pa vi ne poskusite in 20 let ne poljubite Rossa? Ni tako lahko, kot se zdi." Poleg zapisa je delil številne fotografije, ki prikazujejo njegovo tesno in dolgoletno prijateljstvo z MacDonaldom. Na koncu je delil odlomek pisatelja Christopherja Hitchensa, v katerem je dejal: "Homoseksualnost ni zgolj oblika seksa – je oblika ljubezni."