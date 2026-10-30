Max Verstappen o svoji hčerki: Zelo hitro se uči

Max Verstappen se lahko pohvali s številnimi dosežki v svoji karieri dirkača formule 1, a od vseh uspehov mu je še vedno najpomembnejša njegova hčerka. Ko govori o leto in pol stari Lily, mu nasmešek nikakor ne izgine z obraza in brez težav tudi javno prizna, kako je ponosen oče.
29-letnik je na enem od nedavnih promocijskih dogodkov tako z iskrico v očeh razkril nekaj podrobnosti iz svojega življenja. Ko ga je voditeljica vprašala, kako je njegova hčerka, je dejal, da je precej zaposlena. "Uf, zelo zelo je aktivna. Še posebej, ko sem teden ali dva zdoma in se vrnem domov, me vedno znova navduši, koliko se je v tem času naučila. To je res luštno," je zaupal dirkač, ki je oče postal lani aprila. Deklico je dobil s partnerko Kelly Piquet, ki ima iz prejšnje zveze že hčerko Penelope.
Čeprav se malčica še ne zaveda, kako uspešen in slaven je njen oče, pa bo že ta konec tedna znova lahko stiskala pesti zanj. Nizozemec se bo po nedavnem tretjem mestu na dirki za Veliko nagrado ZDA tokrat znova podal v boj za najvišja mesta, saj bo v vikendu od 30. oktobra do 1. novembra potekala dirka za Veliko nagrado Mehike.
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