Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Max Verstappen o svoji hčerki: Zelo hitro se uči

Austin, 30. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
max verstappen

Max Verstappen je lani aprila prvič postal oče. Po rojstvu hčerke Lily se mu je življenje precej spremenilo, a kljub vsemu je ostal močno predan svoji strasti in poklicu, dirkanju na dirkah formule 1. Po nedavnem tretjem mestu na Veliki nagradi ZDA je javno delil nekaj informacij o hčerkici, za katero pravi, da je v obdobju, ko se zelo hitro uči.

Max Verstappen se lahko pohvali s številnimi dosežki v svoji karieri dirkača formule 1, a od vseh uspehov mu je še vedno najpomembnejša njegova hčerka. Ko govori o leto in pol stari Lily, mu nasmešek nikakor ne izgine z obraza in brez težav tudi javno prizna, kako je ponosen oče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29-letnik je na enem od nedavnih promocijskih dogodkov tako z iskrico v očeh razkril nekaj podrobnosti iz svojega življenja. Ko ga je voditeljica vprašala, kako je njegova hčerka, je dejal, da je precej zaposlena. "Uf, zelo zelo je aktivna. Še posebej, ko sem teden ali dva zdoma in se vrnem domov, me vedno znova navduši, koliko se je v tem času naučila. To je res luštno," je zaupal dirkač, ki je oče postal lani aprila. Deklico je dobil s partnerko Kelly Piquet, ki ima iz prejšnje zveze že hčerko Penelope.

Preberi še Dirkač Max Verstappen prvič postal oče

Čeprav se malčica še ne zaveda, kako uspešen in slaven je njen oče, pa bo že ta konec tedna znova lahko stiskala pesti zanj. Nizozemec se bo po nedavnem tretjem mestu na dirki za Veliko nagrado ZDA tokrat znova podal v boj za najvišja mesta, saj bo v vikendu od 30. oktobra do 1. novembra potekala dirka za Veliko nagrado Mehike.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
max verstappen otrok ponos oče obdobje

Umrl je legendarni igralec iz Zvezdnih stez in Možje X Patrick Stewart

Moskisvet.com Ne boste verjeli, čigava hčerka je odrasla v tako zapeljivko
Bibaleze.si Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Moskisvet.com K tej lepotici se stiska prvak formule 1: Od njega je starejša 9 let
24ur.com Igralec Liev Schreiber se je razveselil svojega tretjega otroka
Bibaleze.si Ko je postala mama, se je vse spremenilo
24ur.com Senco Josovih neizpolnjenih sanj, razblinil sin Max Verstappen
24ur.com Dirkač Max Verstappen prvič postal oče
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Otrok vas udari, vi pa ne veste, kaj storiti? Strokovnjaki svetujejo
Otrok vas udari, vi pa ne veste, kaj storiti? Strokovnjaki svetujejo
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega
To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega
vizita
Portal
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Katere naravne metode resnično pomagajo ob prvih znakih prehlada in viroze?
Katere naravne metode resnično pomagajo ob prvih znakih prehlada in viroze?
Menopavza: biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Menopavza: biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov
Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov
cekin
Portal
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Maruša Lešnik je ljubezen do rož spremenila v posel
Maruša Lešnik je ljubezen do rož spremenila v posel
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022