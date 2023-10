Asistentka Johna Lennona in Yoko Ono izdala dokumentarec

Urbana legenda govori o tem, kako je Yoko Ono omrežila Johna Lennona, si ga podjarmila in ga odrezala od zunanjega sveta. Pa ni bilo čisto tako. Še v času zakona, ko je malo zaškripalo, je njuno asistentko, tedaj 23 letno May Pang, poprosila, če bi bila lahko Johnovo začasno dekle, to naj bi pomagalo zakonu. Pa se je zveza zavlekla na nekaj let. To obdobje svojega življenja zdaj Pangova predstavlja v novem dokumentarcu "The Lost Weekend: A Love Story". Čeprav naj bi bil John v zvezi tudi nasilen, sta skupaj preživela precej časa, skupaj delala, potovala in se ljubila. V podporo njeni zgodbi je spregovoril tudi Lennonov sin iz prvega zakona, Julian, ki naj bi mu Yoko Ono odrekala očetovo družbo, May pa naj bi bila tista, ki ju je vzpodbujala pri krepitvi odnosa.