Maya Hawke: Lagala sem, da sem na terapiji, v resnici pa sem izgubila nedolžnost

Maya Hawke , hči igralcev Ume Thurman in Ethana Hawka , je nedavno razkrila, kako se je zaradi svojih laži očetu znašla v težavah. 24-letnica je povedala: "Lagala sem, da sem šla na terapijo, v resnici pa sem izgubila nedolžnost. Ne morem verjeti, da sem to rekla, ampak res je. Moj oče je bil zelo, zelo razburjen."

Njen oče je mislil, da je na terapiji, in ni vedel, kam je pravzaprav odšla. "Ni vedel in res mi je oteževal življenje. Pogosto me je spraševal, kam sem šla in kje sem bila," je še dodala igralka, ki stopa po stopinjah svojih slavnih staršev. "Takrat sem ga spraševala, kako naj imam skrivnosti, če ne smem lagati," se je spominjala pogovorov Maya.