Maya Hawke o vstopu v igralstvo: Starša nista želela, da igram v njunih filmih

"Poskušala sta me zaščititi pred tem, da bi tudi sama postala igralka, predvsem pa življenjem na očeh javnosti in vsem, kar to prinaša," je povedala mlada igralka. "Prepričati sta se želela, da imam dovolj trdno hrbtenico, strast do tega poklica in dobro delovno etiko. Nista me želela izpostavljati na rdečih preprogah ali mi urejala stranske vloge v njunih filmih. Ko sem bila dovolj stara in je bilo jasno, da je to moja odločitev, sta me podprla," je o svojih začetkih v igralstvu povedala Maya, ki si je v tem času nabrala že nekaj izkušenj.