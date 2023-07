Mbappe na plaži v družbi spremljevalke igral jengo

Kylian Mbappe še naprej uživa v poletnih počitnicah. Nogometnega zvezdnika so fotografi ujeli na plaži v Miamiju, kjer se je sproščal z družabno igro jenga, družbo pa sta mu delali dve dekleti. Zvezdnik francoskega PSG-ja je po uspešni sezoni na zasluženem počitku, kot kaže pa se, kljub še neizpolnjeni želji, da zapusti klub in se preseli v Madrid, s prihodnostjo trenutno ne obremenjuje.

Nogometaša Kyliana Mbappeja so med uživanjem počitnic v ZDA v objektive znova ujeli fotografi. 24-letnik je na plaži v Miamiju užival v družbi dveh deklet in se kratkočasil z družabno igro jenga. Napadalec PSG in reprezentance Francije je trenutno na poletnem premoru po naporni, a izjemno uspešni sezoni.

icon-expand Kylian Mbappe v družbi spremljevalke med igro jenge. FOTO: Profimedia

Mbappe se je preizkusil v jengi, pridružili sta se mu dve ženski, ena v črnem bikiniju in druga v rumenem, družba pa je uživala v senci pod rdeče-belim senčnikom. 24-letnik je nosil rdeče kratke hlače, črna sončna očala in črno kapo, skupaj s spremljevalko v rumenem bikiniju pa je deloval razgret ob napeti igri.

icon-expand Kylianu Mbappeju sta se na plaži v Miamiju pridružili dve ženski. FOTO: Profimedia

Francoza, ki je bil pred dnevi med tistimi zvezdniki, ki so opozorili na izgrede v Parizu, ki so zavladali po policijskem streljanju, so že pred dnevi opazili na eni izmed plaž v Miamiju. Takrat so ga fotografi ujeli med igro veslaškega tenisa, oblečene pa je imel modre kratke hlače, ki jih je kombiniral z belim telovnikom in modro kapo. Videti je bilo, da uživa v izjemno tekmovalni igri s skupino prijateljev, preden se je odpravil nazaj v svoj hotel na južni plaži v Miamiju.

icon-expand Zvezdnik uživa zaslužene počitnice. FOTO: Profimedia