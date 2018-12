McCartneyjev londonski dom oropali tik pred koncertom v rodnem Liverpoolu

Paula McCartneyja in žene Nancy v času vloma ni bilo v njunem londonskem domovanju.

Paul McCartneyjev okviru turnejeFreshen Upnedavno nastopil na Dunaju,na koncertih pa igra več kot polovico od 38 pesmi iz repertoarja Beatlov, nekaj Wingsov in seveda svoje uspešnice, ter pesmi z novega albuma Egypt Station.

So pa Macci nedavno vlomili v njegov več kot enajst milijonov vreden dom v Londonu in to ravno pred koncertom v rodnem Liverpoolu, ki ga je imel 12. decembra. A je kljub temu strumno izvedel tako koncert v Liverpoolu kot v Glasgowu dva dni kasneje.

Paul je bil na obeh koncertih dobre volje, saj ga je prišlo poslušat na tisoče ljudi, ki so z njim uživali ob največjih uspešnicah Beatlov ter nekaj novih pesmih. Macca je bil pred dnevi tudi na novoletni zabavi Micka Jaggerjav Londonu.

Dobra plat vloma je bila, da ne Paul ne žena Nancy Shevellnista bila v omenjenem londonskem domu, prav tako pa ni znano, kaj so tatovi odnesli. Primer je prevzela policija, za zdaj pa niso izvedli nobene aretacije.