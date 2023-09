McConaughey sina pred uporabo opozoril na pasti družbenih omrežji

Povedal je, da se njegov sin še vedno uči o podrobnostih spletnega sveta. "Še vedno delamo majhne korake glede tega, koliko je v stiku s tem, kaj izvaža. Merimo in razpravljamo o stvareh. Pogledal je objave veliko drugih ljudi, po katerih se je zgledoval. Pogovarjala sva se: 'Zakaj so ti všeč?' In potem vidiš določene ljudi, ki imajo morda več zadetkov, in si rečeš: 'Zakaj je tako? So relevantni iz pravih razlogov? So relevantni zaradi tega, ker so bolj pristni in se ne pretvarjajo, da so nekdo drug?' To je debata, ki še vedno poteka."