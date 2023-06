McGregor zanika obtožbe spolnega napada na eni izmed tekem NBA.

Zvezdnik naj bi neimenovani ženski nato "porinil svoj jezik v usta in jo agresivno poljubil". Ženski naj bi ga nato za trenutek uspelo prepričati, naj preneha, saj da mora uporabiti stranišče. Ko je to skušala narediti, naj bi jo športnik prisilil v oralni seks, jo pri tem zgrabil, stisnil ob steno ter ji strgal elastiko na hlačah.

Ženska naj bi po pisanju svojega odvetnika nato McGregorja večkrat udarila s komolcem in pobegnila, pri tem pa pozabila na svojo torbico ter pozneje varnostnike prosila, naj jo vrnejo. Po odhodu s prizorišča je domnevna žrtev kontaktirala organe pregona, policija v Miamiju pa je potrdila, da preiskuje prijavo, ki je bila vložena konec preteklega tedna.

McGregorjev odvetnik je v izjavi za NBC News dejal, da so obtožbe lažne ter da športnika ne bo nihče ustrahoval. UFC je v izjavi dejal, da je seznanjen z obtožbami proti svojemu nekdanjemu zvezdniku in "bo dovolil, da se pravni postopek izvede, preden bo dal kakršne koli dodatne izjave".

Spomnimo, McGregor se je s podobnimi obtožbami v preteklosti že soočal. Leta 2018 je bil na Irskem obtožen posilstva ženske, vendar policija in tožilstvo nista želela vložiti kazenske ovadbe, McGregorjev tiskovni predstavnik pa je dejal, da so bile obtožbe "kategorično zavrnjene".

V drugih pravnih zadevah v ZDA je bil McGregor aretiran zaradi obtožbe ropa na Floridi leta 2019, potem ko je pred hotelom domnevno pohodil mobilni telefon navijača in nato napravo vzel. Pozneje so tožilci opustili primer, ker domnevna žrtev ni želela sodelovati. Nekdanji UFC borec je bil aretiran tudi v New Yorku, kjer je bil obtožen napada in kriminala, potem ko je med prepirom vrgel kovinsko barikado na avtobus. V tem primeru je sklenil sporazum, krivdo priznal ter se opravičil.