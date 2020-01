Meat Loaf: Greti so oprali možgane

Legendarni pevec Meat Loaf je najstniško aktivistko za podnebne spremembe Greto Thunberg obtožil, da ima oprane možgane, zraven pa dodal, da podnebne spremembe ne obstajajo: "Mislim, da so Greti oprali možgane, zaradi tega misli, da podnebne spremembe obstajajo, toda v resnici jih ni," je dejal angleški spletni strani Daily Mail: "Nič ni naredila narobe, vendar je prisiljena misliti, da je to, kar pravi, resnično."

Roker, ki je leta 2012 vodil kampanjo s senatorjem Mittom Romneyjem in leta 2010 sodeloval zDonaldom Trumpom pri oddaji The Apprentice, je pred časom trdil tudi, da je zaradi svojih političnih pogledov izgubil nekaj nastopov. "Prepovedali so mi tudi nastope v dveh TV oddajah," je povedal za Esquire: "Ker me USA Today navaja kot republikanca. Resnično nisem verjel, da bodo to storili."

Glasbenik je dejal tudi, da so njegova politična stališča zapletena. "Nisem ne desno ne levo in nisem prepričan, da sem sploh na sredini," je dejal. "Imam veliko levičarskih pogledov ter veliko desničarskih pogledov, toda to me vseeno ne postavlja v sredino. Ne vem, kaj me to naredi. Naredi me čudnega."