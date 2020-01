Meat Loaf za veganstvo, a se noče preimenovati v 'vegi štruco'

Nekoč precej mogočen glasbenik z močnim glasom, danes 72-letniMeat Loaf, s pravim imenom Marvin Lee Aday, je kljub nadimku, ki ga ima že od mladih let (mesna štruca), očitno popustil veganski mrzlici in se zaklel, da se bo odpovedal mesu in hrani živalskega izvora.

Glasbenik, poznan po kultnih albumih, kot sta Bat Out of HellinBat Out Of Hell II, je podprl kampanjo Veganuary, ki ljudi spodbuja, naj se januarja odpovedo mesu in izdelkom iz živalskega mesa. Med zvezdniki, ki so se odpovedali mesu in se držijo prehrane rastlinskega izvora, so med drugim tudi televizijski mogotec Simon Cowell, ter igralca Benedict CumberbatchinNatalie Portman.

Meat Loafa so predstavniki verige restavracij Frankie & Benny’s pozvali, naj se za mesec dni tudi preimenuje v Veg Loafa (vegi štruco), a je zvezdnik vztrajal, da tega ne bo storil.

"Ko so me prvič vprašali, če bi se preimenoval v vegi štuco, sem jim dejal, da za nič v peklu tega ne bi naredil. Toda naredil bi vse za naš planet in če bi meso samo enkrat na mesec zamenjali z zelenjavo, bi naredili veliko razliko," je povedal glasbenik.

"Čeprav ga nismo mogli prepričati, da bi se preimenoval, smo navdušeni, da je postal predstavnik za naš veganski meni in nam pomagal razširjati dobro ime in vero v naše brezmesne jedi," so dejali predstavniki omenjene verige.