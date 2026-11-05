Zvezdnica ameriškega resničnostnega šova o življenju mormonske skupnosti Jen Affleck se po sedmih letih zakona ločuje od moža Zaca Afflecka. Kot poroča revija People, je 27-letnica nedavno na sodišču v ameriški zvezni državi Utah vložila zahtevo za ločitev. Ob tem je predložila tudi predlog načrta glede skrbi za otroke, vendar podrobnosti niso javno znane. Prav tako za zdaj ni znano, kaj je bil neposredni razlog za odločitev o koncu zakona.

Jen Affleck med četrto nosečnostjo vložila zahtevo za ločitev od moža. FOTO: AP

Novica je še posebej odmevna, ker zvezdnica trenutno pričakuje četrtega otroka. S 30-letnim možem imata že tri otroke, hčerki Noro in Penelope ter sina Luco. Veselo novico o novi nosečnosti je Jen sporočila junija letos, zdaj pa se zakonca pripravljata na prihod novega družinskega člana v precej drugačnih okoliščinah, kot sta si jih morda predstavljala.

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Težave v njunem zakonu niso bile skrivnost, saj sta o nesoglasjih, med drugim glede Jenine kariere in moževega igranja na srečo, spregovorila tudi v resničnostnem šovu o življenju mormonske skupnosti The Secret Lives of Mormon Wives. V preteklosti sta se že začasno razšla in obiskovala zakonsko svetovanje, vendar razlog za trenutno ločitev ostaja neznan. Jen in Zac sta se spoznala leta 2018 prek aplikacije za zmenke, leto pozneje pa sta se poročila. V sedmih letih zakona sta si ustvarila družino s tremi otroki, zdaj pa pričakujeta še četrtega.

Na plesnem parketu z našim Janom Ravnikom

Jen Affleck pa ni neznanka niti slovenskemu občinstvu. Lani je namreč nastopila v ameriški različici priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejo, kjer je bil njen plesni partner slovenski plesalec Jan Ravnik. Skupaj sta se prebila do sedmega tedna tekmovanja in sezono končala na devetem mestu. Za Ravnika je bilo sodelovanje še posebej pomembno, saj je postal prvi Slovenec, ki je v ameriškem šovu nastopil kot profesionalni plesalec. Jen je tako slovenskim gledalcem postala znana tudi po njunih skupnih nastopih na plesnem parketu.

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