Med črpanjem mleka poskušala posnemati znano fotografijo

IgralkaRachel McAdams je šest mesecev po porodu pozirala za revijo Girls Girls Girls. Na eni od modnih fotografij, ki je izšla decembra lani, pa zvezdnica pozira med črpanjem mleka. Na sebi ima elegantna oblačila, popolni mejkap in pričesko, njen vrat pa krasi razkošna verižica. Fotografija je nastala med snemanjem fotografij oziroma med odmorom. Urednica omenjene revije in fotografinja Claire Rothstein je fotografijo objavila na Instagramu in zraven pojasnila, da je z njo želela sporočiti, da je dojenje ena najbolj naravnih stvari na svetu.

In prav pri tej fotografij je navdih za poziranje dobila tudi ameriška zvezdnica pevka in igralkaHilary Duff, ki jo je poskušala posnemati. Z oboževalci na družbenih omrežjih je delila končen rezultat. Za razliko od Rachel je Hilary objavila črno-belo fotografijo, na kateri pozira med črpanjem mleka, a malo manj glamurozno oblečena. Zraven pa pripisala: ''Ali to delam pravilno?'' Ali ji je uspelo kopirati 40-letno Rachel McAdams, presodite sami.