Med fotografijama je 30 let razlike: se je sploh kaj postaral?

Nedavno smo poročali o novem spletnem hitu, ki je hitro zajel družbene medije in v katerem so do sedaj sodelovali številni zvezdniki – tako tuji kot domači, vsi pa so se strinjali, da so se pri tako imenovanem 'izzivu' tudi močno zabavali. In o kakšnem izzivu je govora? Gre za #10yearchallenge oziroma #10letniizziv, katerega bistvo je, da sodelujoči objavijo svoje fotografije izpred desetih let in danes. Nekateri so se v desetletju, ki je preteklo med objavama fotografij, močno spremenili, drugi nekoliko manj.

45-letni televizijski voditelj Mario Lopez se je odločil storiti korak dlje in 'premagati' izziv: objavil je namreč fotografiji, med katerima je kar 30 let razlike. Prva fotografija tako seže v leto 1989 in je bila posneta na srednješolskem hodniku med snemanjem serije Saved By The Bell. Mario je bil takrat star komaj 15 let, na sliki pa mu dela družbo prijatelj in igralec, 44-letni Mark-Paul Gosselaar, ki je bil v času posnete fotografije star 14 let. Druga fotografija, na kateri sta stara znanca in srednješolska prijatelja ponovno združena, je nastala pred nekaj dnevi – Mario pa je obe sliki opremil z letnicama ter zapisal: ''#30letniizziv.''