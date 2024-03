Med hišnimi preiskavami Diddyjevih domovanj našli tudi orožje

Zvezni agenti, ki so pred dnevi preiskali posestvi raperja Seana 'Diddyja' Combsa v Miamiju in Los Angelesu, so našli strelno orožje, so za NBC News povedali trije viri. Glasbenikov odvetnik je v izjavi za medije dejal, da gre za lov na čarovnice, pri preiskavah pa so agenti uporabili pretirano silo, ob tem pa poudaril, da se bo zvezdnik še naprej boril, da opere svoje ime.

Raper, ki je znan tudi kot P Diddy in Puff Daddy , je bil v zadnjih mesecih vpleten v vrsto resnih obtožb. Zvezni uradniki na Manhattnu so v zvezi s preiskavo že zaslišali tri ženske in moškega, še poroča NBC News . Kakšno strelno orožje so našli in komu je pripadalo, še ni znano.

54-letnikova domova v Los Angelesu in Miamiju so 25. marca preiskali preiskovalni agenti domovinske varnosti v okviru tekoče preiskave zveznih oblasti v New Yorku o trgovini z ljudmi, poroča tiskovna agencija AP, NBC News pa je pridobil informacije, da naj bi Combsu v Miamiju zasegli več telefonov, preden naj bi želel odpotovati na Bahame.

Po raciji v njegovi hiši je Combsov odvetnik Aaron Dyer dejal, da so agenti pri izvrševanju naloga za preiskavo uporabili prekomerno vojaško silo. "Ni opravičila za pretirano silo in sovražnost, ki so jo izkazale in uporabile oblasti, ali način, kako so ravnali z njegovimi otroki in zaposlenimi," je dodal in s tem spomnil, da sta bila v enem od domov prisotna glasbenikova sinova, ki so ju agenti zaslišali, pozneje pa so ju opazili, kako sta s potovalkama na rami zapustila posestvo.

Dyer je dejal, da Combs ni bil aretiran in da mu ni bila omejena možnost potovanja, prav tako niso aretirali nobenega od njegovih družinskih članov. "Ta zaseda brez primere – skupaj z napredno, usklajeno prisotnostjo medijev – vodi do prezgodnjega hitenja z obsodbo gospoda Combsa in ni nič drugega kot lov na čarovnice, ki temelji na neutemeljenih obtožbah v civilnih tožbah. Za nobeno od teh obtožb ni bila ugotovljena kazenska ali civilna odgovornost. Gospod Combs je nedolžen in se bo še naprej vsak dan boril, da bi opral svoje ime," je še povedal.

Več tožb

Combs se sooča z več tožbami, v katerih ga obtožujejo spolne zlorabe in drugih prestopkov. V tožbi, ki jo je februarja zoper Combsa podal glasbeni producent Jones, tega obtožuje, da ga je domnevno prisilil, da je nagovarjal prostitutke, in nanj pritiskal, naj ima spolne odnose z njimi. Glasbenikov odvetnik se je na obtožbe odzval z besedami, da gre za laži, Jones pa bi rad z njimi zaslužil.