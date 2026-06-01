Tuja scena

Med Kim in Lewisom postaja resno: na večerji z otroki in mamama

Los Angeles, 01. 06. 2026 10.04 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
kim in lewis

Kim Kardashian in Lewis Hamilton še vedno nista javno potrdila svojega razmerja, a kot razkrivajo fotografije, med njima postaja vse bolj resno. Dirkač formule 1 se je nedavno namreč družil z otroki resničnostne zvezdnice, na njuni skupni večerji pa sta bili prisotni tako njegova kot tudi njena mama.

Med Kim Kardashian in Lewisom Hamiltonom stvari postajajo vedno bolj resne. Zvezdnik formule 1 je namreč že spoznal otroke svoje drage, prav tako naj bi se med sabo spoznali tudi obe zvezdniški mami. Čeprav resničnostna zvezdnica in dirkač razmerja še nista javno potrdila, je ljubezen med njima očitno iskrena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najnovejše fotografije namreč razkrivajo, da sta se zaljubljenca nedavno mudila v eni elitnejših restavracij v Los Angelesu, znamenitem Nobuju v Malibuju, kjer so jima družbo delali kar trije od Kiminih štirih otrok, 10-letni Saint, osemletna Chicago in sedemletni Psalm. To sicer ni prvič, da so bili skupaj, saj naj bi se slavni dirkač z otroki spoznal že na potovanju po Japonskem, na katerem so bili marca.

Tokrat so jih fotografi ujeli, ko so zapuščali restavracijo in hodili proti avtomobilu, ki ga je vozil Hamilton, Kim pa je sedela poleg. A ne samo druženje z otroki, na omenjeni večerji sta bili prisotni tudi obe mami. Tako Carmen Larbalestier, mama športnika, kot tudi Kris Jenner, mama starlete, sta se družili z zvezdniško družino. Viri blizu družine sicer poročajo, da sta si Kim in Carmen zelo blizu in da Hamiltonova mama v celoti podpira njuno srečo. S hčerinim novim fantom naj bi bila zadovoljna tudi Kris.

Po poročanju tujih medijev se 45-letnica in 41-letnik poznata že več kot deset let, a se je med njima ljubezensko zaiskrilo šele pred slabega pol leta. Decembra 2024 so se v medijih pojavila prva namigovanja o njuni romanci, saj so ju skupaj videli na novoletni zabavi v luksuznem smučišču Aspen. Od takrat so njuna srečanja postala rednejša in vedno bolj odmevna. Skupaj sta bila tudi na Super Bowlu, Kim je Lewisa spremljala na Japonskem, kjer sta z roko v roki raziskovala mesto. Prav tako pogosto skupaj potujeta, na slovitem festivalu Coachella pa sta si celo javno izkazovala nežnosti.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kim Kardashian Lewis Hamilton Formula 1 družinsko življenje romanca otroci mame

