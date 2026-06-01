Med Kim in Lewisom postaja resno: na večerji z otroki in mamama

Med Kim Kardashian in Lewisom Hamiltonom stvari postajajo vedno bolj resne. Zvezdnik formule 1 je namreč že spoznal otroke svoje drage, prav tako naj bi se med sabo spoznali tudi obe zvezdniški mami. Čeprav resničnostna zvezdnica in dirkač razmerja še nista javno potrdila, je ljubezen med njima očitno iskrena.

Najnovejše fotografije namreč razkrivajo, da sta se zaljubljenca nedavno mudila v eni elitnejših restavracij v Los Angelesu, znamenitem Nobuju v Malibuju, kjer so jima družbo delali kar trije od Kiminih štirih otrok, 10-letni Saint, osemletna Chicago in sedemletni Psalm. To sicer ni prvič, da so bili skupaj, saj naj bi se slavni dirkač z otroki spoznal že na potovanju po Japonskem, na katerem so bili marca.

Tokrat so jih fotografi ujeli, ko so zapuščali restavracijo in hodili proti avtomobilu, ki ga je vozil Hamilton, Kim pa je sedela poleg. A ne samo druženje z otroki, na omenjeni večerji sta bili prisotni tudi obe mami. Tako Carmen Larbalestier, mama športnika, kot tudi Kris Jenner, mama starlete, sta se družili z zvezdniško družino. Viri blizu družine sicer poročajo, da sta si Kim in Carmen zelo blizu in da Hamiltonova mama v celoti podpira njuno srečo. S hčerinim novim fantom naj bi bila zadovoljna tudi Kris.