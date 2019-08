Med koncertom poskrbela za presenečenje

Zaljubljenca Joe Jonas in Sophie Turner

Njegova žena Sophie Turner ga je med koncertom na odru presenetila in v roki prinesla rojstnodnevno torto, na kateri so bile svečke.

Joe Jonas je dopolnil 30 let. Slavljenec je skupaj s svojima bratoma, s katerima nastopa pod imenom Jonas Brothers , imel na svoj rojstni dan ravno koncert v Washingtonu. A to ni pomenilo oviro za praznovanje.

Rojstnodnevno razpoložena Joe Jonas in Sophie Turner

30-letni Jose se je nato oglasil na Instagramu, kjer se je zahvalil za nepozabno praznovanje: "Ne bi mogel prositi za lepšo noč. Najlepša hvala vsem. Ni boljšega kot to, da na svoj rojstni dan počnem to, kar imam rad in s tistimi, ki jih imam rad."

Njegova sedem let mlajša žena mu je čestitala tudi na družbenih omrežjih, kjer je v Instagramovi zgodbi objavila njuno skupno fotografijo, na kateri sta v bazenu. Ob tem pa dopisala: "Ti si moj svet. Vse najboljše."