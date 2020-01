Med govorom Brada Pitta kamere ujele Jennifer Aniston

Brad Pitt je domov odnesel zlati globus za najboljšo moško stransko vlogo. Ko je na odru prevzel nagrado, je bil seveda čas za njegov slavnostni govor, med katerim so televizijske kamere uspešno lovile poglede njegove nekdanje ženeJennifer Aniston.

"Ko sem stopil v igralski svet, so bili Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks in Anthony Hopkins (op. a., ostali nominiranci v kategoriji) zame kot bogovi. To je samo po sebi zame čast," je 56-letni igralec dejal ob prejetju nagrade in se nato zahvalil režiserju filma Quentin Tarantino. Seveda pa v svojem govoru ni mogel mimo soigralca v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Leonarda DiCapria: "Vem, zakaj je on (Leonardo) prva liga, on je kavalir in ne bi bil tukaj brez tebe." Ter se nato dotaknil še legendarnega prizora iz filmske uspešnice Titanikter pristavil, da bi on na splavu oziroma tistih usodnih vratih našel dovolj prostora zanj.