Med Luko Dončićem in Cardi B je naklonjenost vzajemna

Luka Dončić je zaigral v prvi peterki skupaj z LeBronom Jamesom, Kawhijem Leonardom , Jamesom Hardenom in Anthonyem Davisom ter s tem uresničil svoje otroške sanje. Po tekmi je s širokim nasmehom pokazal, kako močno uživa v celotnem dogajanju, v izjavi novinarjem pa povedal, da med tekmo ni bil niti malo nervozen. Zanj je bila to čudovita izkušnja in upa, da bo takšnih še mnogo.

Igralec Dallas Mavericksov je po tekmi, na kateri je dosegel osem točk in prispeval štiri podaje , pokomentiral dogajanje na igrišču ter svoj doprinos k zmagi, doletelo pa ga je tudi vprašanje o tem, če je v preteklih dneh srečal kakšnega zvezdnika, ki ga ni še nikoli prej. Luka je bil nad prisotnimi v dvorani navdušen: ''Ob igrišču je bilo toliko slavnih ljudi, vse sem pregledal.'' Dejstvo, da je bil pod drobnogledom tolikih slavnih oseb, se mu ni zdelo niti malo zastrašujoče, temveč zelo zabavno. Na vprašanje, kdo je najljubša slavna oseba, ki jo je na tekmi videl, je izstrelil: ''Cardi B!'' in zraven odobravajoče pokimal.

Zvezdnica, ki je spektakel spremljala v družbi moža, raperja Offseta, je pozornost vzbujala v krzneni jakni, ki je po tekmi sprožila nemalo polemik. V prvi vrsti ob igrišču so se v dvorani United Center zvrstili še zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian in njen mož Kanye West, raperji J. Cole, Quavo, Ludacris, režiser Spike Lee, pevka in igralka Queen Latifah, igralec Chris Tucker ter pevki Jennifer Hudson in Chaka Khan, ki sta pred dvobojem ekip LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa tudi nastopili.