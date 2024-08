Med navijači na olimpijskih igrah v Parizu tudi hčerki španskega kralja

Fotografi so na tribunah med navijači, ki spremljajo olimpijske igre, opazili tudi špansko princeso Leonor in infanto Sofio . Najstniški hčeri španskega kralja Filipa VI. sta se med odbojkarsko tekmo španske odbojkarske ekipe proti nizozemski fotografirali, hihitali in si šepetali, skupno fotografijo z njima pa so si želeli tudi oboževalci.

Olimpijske igre v Parizu sta si ogledali tudi španska princesa Leonor in njena sestra, infanta Sofia

Leonor je obiskovala šolo Santa María de los Rosales v Madridu. Vpisala se je tudi na zasebni študij mednarodnih odnosov v Walesu. Tako kot njen oče se je vpisala na triletno usposabljanje na General Military Academy v Zaragozi. Princesa mora namreč kot bodoča vrhovna poveljnica oboroženih sil v skladu s tradicijo opraviti to usposabljanje. Po tem se bo morala vpisati na usposabljanje v pomorski šoli.

Svoj prvi javni govor je imela leta 2018, ko je bila stara le 13 let, na proslavi ob 40. obletnici španske ustave. Leta 2019 je imela govor na podelitvi nagrad Fundacije princese Gironske v Barceloni, v kar štirih jezikih – španščini, katalonščini, angleščini in arabščini.

Leonor in Sofia sta bili med navijači španskih športnikov na olimpijskih igrah.

Lani je dopolnila 18 let in je morala priseči zvestobo ustavi. Prisega je uradna potrditev dejstva, da bo postala prva španska kraljica po več kot 100 letih. Zadnja ženska na španskem prestolu je bila Isabela II. ki je vladala med letoma 1830 in 1904.

Druga hči kralja Filipa VI. in kraljice Letizia se je rodila 29. aprila 2007 v Madridu. Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz je dobila ime po Filipovi materi in nekdanjo španski kraljici.

Ker je drugorojeni otrok, ima naziv infanta in ne princesa, saj ni v vrsti za prestol. Njena sestra, princesa Leonor, bi prav tako izgubila naziv princese in postala infanta, če bi njuni starši imeli sina, saj se španski kraljevi sistem drži patriarhalnega načina dedovanja krone. Tako kot njena starejša sestra je Sofia začela svoje izobraževanje na UWC Atlantic College v Walesu. Sofia in njena sestra že od otroštva sodelujeta pri javnih nastopih kraljeve družine.