Med Obamovimi favoriti Gaga, DiCaprio in žena Michelle

Na seznam najljubših knjig nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame so se med drugim uvrstile knjige Paper Girl avtorice Beth Macy , We The People avtorice Jill Lepore in There Is No Place for Us avtorja Briana Goldstona . "In seveda, ker sem pristranski, knjiga The Look avtorice Michelle Obama," je zapisal.

Filmi, ki so letos osvojili njegovo srce, so med drugim postali Ena bitka za drugo, Grešniki, Hamnet, Sentimental Value in Jay Kelly. Vsi od naštetih so poželi uspeh tudi pri kritikih in veljajo za favorite na prihajajočih podelitvah filmskih nagrad.

Kaj pa glasba? Obama je letos plesal na ritme hita Abracadabra, pod katerega se je podpisala Lady Gaga, pesmi Jump korejske dekliške skupine Blackpink in dueta Luther raperja Kendricka Lamarja ter pevke SZA. Omembe so bili med drugim deležni tudi Bruce Springsteen, Rosalia, Drake in Chappel Roan.

"Ob koncu leta 2025 nadaljujem tradicijo, ki sem jo začel med svojim bivanjem v Beli hiši. Delim svoje letne sezname najljubših knjig, filmov in glasbe. Upam, da boste našli kaj novega, v čemer boste uživali – in prosim, pošljite mi morebitna priporočila za ogled," je ob tem zapisal.