Med oboževalci Harryja Potterja završalo: 'Hermiona' in 'Draco' par?

Potem, ko je Tom Felton na svojem Instagram profilu objavil fotografijo, na kateri igra na kitaro v družbi nekdanje soigralke Emme Watson , je oboževalce priljubljene franšize Harry Potter zajela nepopisna evforija. Emma, ki je v priljubljeni čarovniški sagi upodobila pametno čarovnico Hermiono Granger , je bila sicer v vseh delih Feldonova nasprotnica. Slednji je upodobil razvajenega in temačnega čarovnika Draca Malfoyja , ki je bil največji tekmec osrednjega junaka in Hermioninega najboljšega prijatelja, Harryja Potterja , ki ga je v omenjeni franšizi upodobil Daniel Radcliffe .

Nekdanja soigralca sta že približno 20 let dobra prijatelja, ki večkrat preživljata čas skupaj. Tokrat sta se odpravila v Južno Afriko, le nekaj mesecev prej pa sta delila fotografije, ki so nastale med njunim druženjem na kalifornijski plaži. Tuji mediji so se že obrnili na njuna predstavnika za stike z javnostjo, da bi preverili, ali je na obzorju nekaj več od golega prijateljstva, a se ti zaenkrat niso odzvali. Emma je sicer v enem od preteklih intervjujev leta 2011 priznala, da je bila v prvih dveh delih filma Harry Potter zagledana v Toma in da mu je to kasneje tudi priznala. Zdaj naj bi bila zgolj prijatelja, ki se rada spominjata preteklih dni in dogodivščin s snemalnih setov.