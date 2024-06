Med osumljenimi za smrt Matthewja Perryja tudi nekdanja žena Charlieja Sheena

OGLAS

Pred dnevi je postalo jasno, da so organi pregona vedno bližje zaključku preiskave smrti Matthewja Perryja. Za tuje medije so namreč zatrdili, da za slovo zvezdnika ni kriva le ena oseba. Prepričani so namreč, da je potrebno zaslišati več ljudi, med osumljenimi za njegovo smrt pa se je znašla celo Brooke Mueller.

Matthew Perry in Brooke Mueller sta se spoznala na rehabilitacijski kliniki

Nekdanja žena Charlieja Sheena naj bi bila po poročanju In Touch že zaslišana, čeprav naj o odnosu z zvezdnikom serije Prijatelji ne bi želela govoriti. "Najela je odvetnike in imela več razgovorov s policijo, potem ko so prispeli v center za zdravljenje odvisnosti z nalogom za preiskavo. O tem noče govoriti," so zapisali tuji mediji.

Igralka je zaslovela tudi zaradi zakona z razvpitim Charlijem Sheenom.

Pokojni igralec in 46-letnica naj bi se namreč spoznala na rehabilitaciji, postala pa naj bi tudi zelo dobra prijatelja. Prav zato bi bila lahko Brooke ena od tistih, ki bi Matthewju priskrbela ketamin, ki je bil po poročilih obdukcije na koncu zanj usoden, čeprav oblasti tega, kdo mu ga je dejansko dal, zagotovo še ne morejo trditi. "Težko je reči, kakšna je bila njena vloga pri Perryjevi smrti, vendar je stranka neomajna, da s tem ni imela nič," je dejal njen odvetnik Gregory J. Pedrick.

Vir blizu policije je sicer razkril, da je bila Brooke zaslišana že večkrat, maja pa so policisti celo preiskali ustanovo za zdravljenje odvisnosti, kjer je bivala. Zasegli naj bi ji mobilni telefon in prenosni računalnik, niso pa je aretirali.