Med podnebnim protestom aretirali Sally Field

Vse več ljudi se na petkovih protestih pred Kapitolom v Washingtonu pridružuje Jane Fonda, tokrat se jih je udeležila tudi Sally Field, ki je zaradi aktivizma pristala za zapahi.

Igralka Sally Field je ena od znanih, ki so se pridružili Jane Fonda na protestu proti zanemarjanju podnebne krize. Jane je bila aretirana že štirikrat, Sally pa je šla zaradi protesta prvič za zapahe. Tokrat so protestniki na stopnicah pred Kapitolom v Washingtonu želeli politike opozoriti na gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih. Pozivajo k spremembi zakonov in osredotočenosti na gospodarstvo, ki bi temeljilo na obnovljivih virih energije.

Sally se aretaciji ni upirala. FOTO: Profimedia

73-letna igralka se aretaciji ni upirala, fotografom se je celo nasmehnila in zmagoslavno držala roke v zrak. Med znanimi na petkovem protestu so se znašli tudi Winona Laduke, Michael Leon Guerrero, Sam Smith,Clint Sobratti, Kristin Taylor, Joe Uehlein in William Barber. "Podnebne spremembe prizadenejo še posebej revne ljudi, kar dokazujejo soseske, kjer vsak četrti prebivalec zboli za rakom,"je povedal William, predstavnik verske skupnosti, "Naravne katastrofe prizadenejo predvsem tiste ljudi, ki živijo v revščini, to pomeni 40 milijonov Američanov. Lahko smo boljši. V državnem proračunu imamo dovolj denarja, da omejimo podnebne spremembe in ustvarimo delovna mesta za tiste, ki jih potrebujejo."

Sally Field in Jane Fonda na podnebnem protestu. FOTO: Profimedia

Igralka in aktivistka Jane že več mesecev vsak petek protestira v Washingtonu, obljubila pa je, da bo vztrajala do januarja 2020. Zvezdnici se vsak petek pridruži vse več ljudi, med njimi tudi številni znani. Fondova napoveduje, da bo dan pred svojim 82. rojstnim dnevom znova tvegala in upa na aretacijo, čeprav so ji svetovali, naj se ne izpostavlja, saj ji grozi od 30 do 90 dni zapora.