Tuja scena
Tuja scena

Med poročanjem jo je zadel golob: novinarka poškodovana do krvi

Auckland, 04. 12. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
12

Novozelandski novinarki se je med snemanjem reportaže zgodil nenavaden pripetljaj. V obraz ji je priletel golob, ki je 32-letnico ranil do krvi. Nekdanja mis sveta Nove Zelandije je s svojimi sledilci delila videoposnetek nesreče, ki je hitro pritegnil zanimanje z vseh koncev sveta, in zagotovila, da je z njo kljub nenavadnemu dogodku vse v redu.

Novozelandska novinarka Jessica Tyson je sredi snemanja reportaže doživela nenavadno presenečenje. Iznenada ji je v obraz priletel golob, ki je nekdanjo misico poškodoval do krvi.



"Samo poskušaš opravljati svoje delo, ko ima narava druge načrte," je 32-letnica pripisala posnetku, ki ga je delila med svoje sledilce na družbenem omrežju, in se pošalila, da ptica potrebuje očala. "Vse je v redu, le nad očesom imam majhno brazgotino," je nato zapisala v komentarju.

Voditeljica oddaje Moana Maniapoto je v videoposnetku na TikToku nato povedala, da si je Tysonova popolnoma opomogla od poškodbe, in dejala, da bo v prihodnje snemala izključno v zaprtih prostorih.

novinarka raport poškodba Jessica Tyson golob
Naslednji članek

Zdravnik Matthewa Perryja obsojen na dve leti in pol zaporne kazni

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HeavyDxxx
04. 12. 2025 11.38
+2
Povsod Golob serje neki.
ODGOVORI
2 0
medvedJEkriv
04. 12. 2025 11.37
dobro vas plačajo, gledanje instagrama = članek na vašem portalu, krasno.....
ODGOVORI
0 0
vicente
04. 12. 2025 11.28
ali so dobili protestno noto od novozelandske vlade
ODGOVORI
0 0
vicente
04. 12. 2025 11.29
in kolikor je maeni znano goleb se zaletava edino v gaber
ODGOVORI
0 0
galeon
04. 12. 2025 11.23
Ta pa ima res osebnostne težave.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 12. 2025 11.39
A Golob? ...
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 12. 2025 11.19
+3
Koliko je meni znano, Golob sam sebe zadeva in ne druge ... !
ODGOVORI
3 0
patriot20
04. 12. 2025 11.19
+3
golobizem dela samo skodo
ODGOVORI
3 0
Dddddddd
04. 12. 2025 11.18
+3
Golobi so nevarna bitja ; lahko frdirbajo celo drzavo ;)
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
04. 12. 2025 11.16
+5
Ima dekle srečo, da jo je le ranil...nas bo ugonobil.
ODGOVORI
6 1
bb5a
04. 12. 2025 11.14
+4
Slovenija je tud krvava ker jo je zadel Golob.
ODGOVORI
5 1
MojsterSplinter
04. 12. 2025 11.18
Bolje golob kot jastreb.
ODGOVORI
0 0
