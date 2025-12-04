Med poročanjem jo je zadel golob: novinarka poškodovana do krvi

Novozelandska novinarka Jessica Tyson je sredi snemanja reportaže doživela nenavadno presenečenje. Iznenada ji je v obraz priletel golob, ki je nekdanjo misico poškodoval do krvi.

"Samo poskušaš opravljati svoje delo, ko ima narava druge načrte," je 32-letnica pripisala posnetku, ki ga je delila med svoje sledilce na družbenem omrežju, in se pošalila, da ptica potrebuje očala. "Vse je v redu, le nad očesom imam majhno brazgotino," je nato zapisala v komentarju.

Voditeljica oddaje Moana Maniapoto je v videoposnetku na TikToku nato povedala, da si je Tysonova popolnoma opomogla od poškodbe, in dejala, da bo v prihodnje snemala izključno v zaprtih prostorih.