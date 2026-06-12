Med poročanjem v živo ga je presenetila s poljubom na lice

Čeprav bo v prihodnjem mesecu večina pozornosti svetovne javnosti usmerjena v dogajanje na nogometnih zelenicah, se zanimive stvari vedno dogajajo tudi v njihovi okolici. Svetovno nogometno prvenstvo ne prinese le športnih zgodb, temveč tudi take, ki poskrbijo za zabavo in nasmehe na obrazih mnogih.

In čeprav se je začelo šele včeraj, je ena takšnih, ki je poskrbela za smeh gledalcev korejske televizije, že obkrožila svet. Na spletu se je namreč pojavil posnetek korejskega novinarja, ki ga med poročanjem v živo preseneti naključna mimoidoča. Poročevalec je nič hudega sluteč med govorom v kamero ob sebi najprej začutil nežen objem sprehajalke, nato pa ga je ženska presenetila še s poljubom na lice. Njegova začudena reakcija je že postala viralna.