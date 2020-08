Med selitvijo sporočila, da je noseča

Ximena Duqueje že pred dnevi z oboževalci delila novico, da išče novega lastnika za svojo hišo v Miamiju, ker se bo z družino in dvema psičkoma preselila v večjo. Zvezdnica je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri skupaj z družinskimi člani pozira pred vrati novega domovanja, vsi pa so obdani s selitvenimi škatlami. Medtem ko njen mož Jay Adkins v rokah drži svoje in ženine stvari, pa Ximena v rokah drži škatlo, na kateri piše: "Stvari za dojenčka. Odpremo februarja 2022."

Pod fotografijo je objavila tudi daljši zapis, da je hvaležna za vse, kar se ji je v življenju zgodilo ter potrdila veselo novico: "Z velikim užitkom in srečo vam želimo povedati, da naša družina pričakuje še enega angelčka, ker to so zame moji otroci – angeli, ki mi jih je Bog poslal, da me naučijo pravega pomena ljubezni."