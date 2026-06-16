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Med snemanjem osme sezone umrl izvršni producent Otoka ljubezni ZDA

Fidži, 16. 06. 2026 12.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
James Barker

Umrl je izvršni producent šova Otok ljubezni ZDA, James Barker. 40-letnik je pred dnevi med snemanjem osme sezone šova na Fidžiju potreboval nujno medicinsko pomoč, so sporočili s televizije ITV America in Peacock. Podrobnosti in okoliščin glede njegove smrti niso razkrili.

Med snemanjem osme sezone šova Otok ljubezni ZDA je pred dnevi umrl izvršni producent James Barker. 40-letnik se je ekipi ustvarjalcev pridružil leta 2020, zadnje tri sezone pa je prevzel funkcijo izvršnega producenta. Sodeloval je pri produkciji in postprodukciji, skrbel pa je tudi za glasbeno podlago.

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"Jamesova nenadna izguba se ne čuti le v ekipi, ki snema Otok ljubezni ZDA, temveč po celotni ITV America in Peacock. Bil je priljubljen in cenjen član našega kolektiva, čigar prijaznost, nadarjenost in predanost so pustili pečat na vseh nas in vseh, ki so ga imeli privilegij spoznati in delati z njim. Sožalje izrekamo njegovi družini, prijateljem in sodelavcem," so v izjavi za javnost sporočili s televizijske mreže.

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Barker je kariero na televiziji začel leta 2011, ko je kot producent sodeloval pri serijah Counting Cars, Forged in Fire in Pawn Stars, preden se je pridružil ekipi Otoka ljubezni, pa je bil producent šova Queer Eye.

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V začetku junija je v objavi na družbenem omrežju čestital produkcijski ekipi in obeležil začetek osme sezone Otoka ljubezni ZDA. "Na Fidži pridemo po čarovnijo. V Otok ljubezni ZDA se pridemo smejat, jokat in izrazit skrb. Naši tekmovalci so najboljši del nas, zgodbe pa so mogočne in popolne. Upam, da uživate v novi sezoni, ki jo ustvarja velika skupina briljantnih ljudi, vključno s tremi manekenkami, ki stojijo ob meni," je takrat zapisal.

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