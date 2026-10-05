Med številnimi filmskimi poljubi Roba Lowa najbolj očarala nemška lepotica

Rob Lowe je razkril, katera igralka se mu je s poljubom pred kamerami najbolj vtisnila v spomin. 62-letni igralec je med gostovanjem v oddaji Watch What Happens Live brez oklevanja dejal, da se je med poljubljanjem med snemanjem najbolj ujel z igralko in manekenko Nastassjo Kinski .

Zvezdnik je skozi uspešno kariero posnel številne romantične prizore z veliko priljubljenimi zvezdnicami, kot so Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall, Calista Flockhart in Meg Tilly, a je med vsemi temi prav Kinski na njem pustila največji pečat. "Samo poglejte jo. Takrat je bila verjetno najlepša ženska, kar sem jih kdaj videl," je dejal voditelju Andyju Cohenu in priznal, da ga je bilo pred začetkom snemanja prizora celo nekoliko strah: "Bil sem res, res zelo živčen." Zvezdnika sta skupaj zaigrala v filmu Hotel New Hampshire iz leta 1984. Komično dramo je režiral Tony Richardson, nastala pa je po istoimenskem romanu pisatelja Johna Irvinga iz leta 1981.

Ne samo na velikem platnu, romantično življenje Lowa je bilo pestro tudi v njegovem zasebnem življenju. Med njegovimi odmevnimi zvezami sta med drugimi razmerja z igralko Melisso Gilbert in monaško princeso Stéphanie. Zdaj je že skoraj štiri desetletja oddan, julija 1991 se je poročil z umetnico ličenja in oblikovalko nakita Sheryl Berkoff. Skupaj imata dva sinova, 32-letnega Matthewa in 30-letnega Johna Owena.