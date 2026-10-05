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Med številnimi filmskimi poljubi Roba Lowa najbolj očarala nemška lepotica

Los Angeles, 05. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Rob Lowe

Večni zapeljivec Rob Lowe je spregovoril o filmskem poljubu, ki mu je doslej ostal v najlepšem spominu. Čeprav je poljubil številne priljubljene zvezdnice, ga je nemška igralka in manekenka Nastassja Kinski popolnoma prevzela, pred snemanjem romantičnega prizora pa ga je celo prevevala nervoza.

Rob Lowe je razkril, katera igralka se mu je s poljubom pred kamerami najbolj vtisnila v spomin. 62-letni igralec je med gostovanjem v oddaji Watch What Happens Live brez oklevanja dejal, da se je med poljubljanjem med snemanjem najbolj ujel z igralko in manekenko Nastassjo Kinski.

Rob Lowe in Nastassja Kinski v filmu Hotel New Hampshire
Rob Lowe in Nastassja Kinski v filmu Hotel New Hampshire
FOTO: Profimedia

Zvezdnik je skozi uspešno kariero posnel številne romantične prizore z veliko priljubljenimi zvezdnicami, kot so Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall, Calista Flockhart in Meg Tilly, a je med vsemi temi prav Kinski na njem pustila največji pečat. "Samo poglejte jo. Takrat je bila verjetno najlepša ženska, kar sem jih kdaj videl," je dejal voditelju Andyju Cohenu in priznal, da ga je bilo pred začetkom snemanja prizora celo nekoliko strah: "Bil sem res, res zelo živčen." Zvezdnika sta skupaj zaigrala v filmu Hotel New Hampshire iz leta 1984. Komično dramo je režiral Tony Richardson, nastala pa je po istoimenskem romanu pisatelja Johna Irvinga iz leta 1981.

Ne samo na velikem platnu, romantično življenje Lowa je bilo pestro tudi v njegovem zasebnem življenju. Med njegovimi odmevnimi zvezami sta med drugimi razmerja z igralko Melisso Gilbert in monaško princeso Stéphanie. Zdaj je že skoraj štiri desetletja oddan, julija 1991 se je poročil z umetnico ličenja in oblikovalko nakita Sheryl Berkoff. Skupaj imata dva sinova, 32-letnega Matthewa in 30-letnega Johna Owena.

Rob Lowe in Sheryl Berkoff
Rob Lowe in Sheryl Berkoff
FOTO: Profimedia

Tudi svojo soprogo je spoznal na filmskem setu. Spoznala sta se med snemanjem erotičnega trilerja Smrtonosni vpliv iz leta 1990, Lowe pa je že takrat začutil, da bi bila lahko Sheryl prava zanj. "Imel sem občutek, da če mi lahko zveza uspe s komerkoli, mi lahko uspe s Sheryl," je leta 2022 povedal za revijo People.

Njuni začetki niso bili lahki. Da bi si z njo lahko ustvaril prihodnost, je odšel na zdravljenje odvisnosti in prenehal uživati alkohol. "Vesel sem, da sem živel življenje, kakršnega sem, saj ničesar ne obžalujem. A bil sem resnično pripravljen na družinsko življenje – trenirati otroško bejzbolsko ekipo, za noč čarovnic izrezovati buče, brati knjige in ob sredah pomagati pri šolskem kosilu," se je pred leti spominjal in dodal: "Resnično sem užival v vsakem trenutku."

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Rob Lowe Sheryl Berkoff Nastassja Kinski film poljub

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