Med tekači na berlinskem maratonu tudi Harry Styles

Harry Styles po glasbenih niza še športne uspehe. Zvezdnik je pretekel berlinski maraton, kjer je postavil osebni rekord, saj je 42,2 kilometra pretekel v dveh urah, 59 minutah in 13 sekundah, poročajo tuji mediji. Bil je eden od 80.000 tekačev, ki so sodelovali na letošnji ediciji maratona.
Trikratni dobitnik nagrade grammy je maraton končal v enakomernem tempu, s povprečnim časom približno 4 minute in 15 sekund na kilometer. Prvo polovico maratona je pretekel v času 1:29:08, drugo pa v 1:30:06. Pevec, ki sicer velja za zelo modno osveščenega, je za to priložnost oblekel modro majico, črne kratke hlače in živo rožnate superge.
Styles pa ni ostal neopažen. Za skupno fotografijo je poziral z zlatim paraolimpijcem Richardom Whiteheadom, ta pa jo je nato delil na družbenem omrežju."2,58 v Berlinu z mojim prijateljem! Vsi vemo, kdo je!" je pripisal v objavi.
Tekel tudi v Tokiu
To je že drugi večji Stylesov maraton v tem letu, na katerem so ga opazili. Zvezdnik je marca tekel tudi na maratonu v Tokiu, kjer je prav tako dosegel opazen rezultat pod tremi urami in pol, s čimer je prehitel več kot 20.000 drugih tekačev.
