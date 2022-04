Medicinska sestra Johnnyja Deppa o iskanju igralčevega prsta

Na velikonočni ponedeljek so porotniki v sojenju zoper zvezdnika Piratov s Karibov , Johnnyja Deppa , pregledali predhodno pričevanje igralčeve nekdanje zasebne medicinske sestre Debbie Lloyd , ki je marca 2015 potovala s takratnim parom. Debbie je tudi ena od ljudi, ki so Deppu pomagali premagati odvisnost od opioidov.

V pričevanju je povedala, da je prispela v Deppovo hišo, v kateri je živel med snemanjem filma Pirati s Karibov , ter našla razbito televizijo in različne zapise na stenah po hiši. Deppove dlani so bile skrite pod kopico okrvavljenih rjuh, on pa je bil v hudih bolečinah, je opisala. "Spomnim se, da sem po spodnjem nadstropju iskala njegov prst. Hiša je bila v razsulu."

Celotno zgodbo okoli poškodovanega prsta je dodatno zapletlo pričevanje Deppovega nekdanjega zasebnega zdravnika Davida Kipperja , ki je povedal, da je bil takoj po incidentu v hiši, v kateri naj bi se vse to dogajalo, ter dodal, da je bilo po tleh veliko steklovine in krvi, a da te ni bilo na steklu. Kipper je povedal tudi, da je tamkajšnjim zdravnikom na urgenci povedal, da si je igralec prst odrezal z nožem. Zdravnik steklenice vodke ni omenjal.

Depp je Kipperju takoj po incidentu poslal sporočilo, v katerem ga je prosil za urgentno operacijo. "Odrezal sem si konico prsta. Kaj naj naredim??? Razen da grem v bolnišnico, seveda. Tako zelo me je sram, da sem se sploh spustil v spor z njo. J**** ta svet!" je v sporočilu napisal igralec in se podpisal le z inicialkami.

Dober teden po obisku na urgenci je Depp znova pisal zdravniku in napisal: "Hvala za vse. Odrezal sem si levi sredinec kot opomnik, naj si nikoli več ne odrežem prsta. Rad te imam, brat. Johnny."

Zgodba med Johnnyjem Deppom in Amber Heard, ki sta bila poročena med letoma 2015 in 2016, se je v zadnjih treh letih zelo zapletla. Amber je namreč leta 2019 v odprtem pismu za časopis Washington Post izlila srce in dušo ter priznala, da naj bi jo Johnny tepel, kasneje pa je na sodišču povedala, da naj bi jo silil v spolne odnose, jo v času intimnih odnosov sili v občevanje s steklenico in še in še. A tudi Amber na sodišču ni bila videti najbolj nedolžna, saj je Johnny pričal, da naj bi bila tudi ona nasilna do njega. Zgodba bo epilog dobila čez nekaj tednov.