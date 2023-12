Medijska hiša princu Harryju vdrla v telefon

Harry je tako postal prvi član kraljeve družine, ki je po 130 letih sedel na sedež za priče in povedal svojo stran zgodbe. Spregovoril je o nekdanji zvezi s Chelsy Davy, družinskih odnosih, služenju v vojski in domnevni uporabi drog, o katerih so poročali v časopisih Daily Mirror, Sunday Mirror in People, članke o njem z informacijami, ki so jih pridobili na nelegalen način, pa so objavljali med leti 1995 in 2011.

Sojenje je razkrilo metode britanskih tabloidov, pa tudi vlogo nekdanjega urednika Mirrorja Piersa Morgana in mreže zasebnih preiskovalcev. Harryjevi odvetniki so trdili, da so višji uredniki in direktorji pri Mirror Group Newspapers Ltd (MGN) vedeli za nepravilnosti in jih tolerirali – obtožbe, za katere MGN, ki je v lasti Reacha, trdijo, da niso podprte z dokazi.

V tožbo so vpleteni tudi drugi zvezdniki, med njimi pevka Cheryl in dediči pevca Georgea Michaela. Harry od medijske hiše zahteva pol milijona evrov odškodnine, tožba pa bi se lahko končala z najvišjo izplačano poravnavo.