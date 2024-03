Medijski mogotec Rupert Murdoch pri 92 letih znova zaročen

Rupert Murdoch je svojo kariero začel v Avstraliji v petdesetih letih 20. stoletja – nazadnje je leta 1969 v Veliki Britaniji postal lastnik časopisov News of the World in The Sun . Pozneje je kupil številne ameriške publikacije, vključno z New York Postom in Wall Street Journalom . Leta 1996 je lansiral Fox News – zdaj najbolj gledan televizijski novičarski kanal v ZDA.

Žukova je bila pred tem poročena z ruskim naftnim milijarderjem Aleksandrom Žukovom , medtem ko je bila njuna hči Daša – družabnica in podjetnica – do leta 2017 poročena z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem .

Preko podjetja News Corp, ki je bilo ustanovljeno leta 2013, Murdoch ostaja lastnik več sto lokalnih, nacionalnih in mednarodnih medijskih hiš. Njegova kariera ni bila brez polemik. Eden njegovih najbolj škodljivih trenutkov je bil zloglasni škandal z vdori v telefone v Združenem kraljestvu, ki je izbruhnil, potem ko se je izkazalo, da je News of the World poslušal glasovno pošto umorjene šolarke Milly Dowler.

Septembra je Murdoch naznanil, da se umika z vodilne vloge v svojem medijskem imperiju – predal je vajeti svojemu sinu Lachlanu in pozneje prevzel vlogo zaslužnega predsednika Foxa in News Corp. New York Times poroča, da Murdochova poroka z Žukovo verjetno ne bo vplivala na prihodnost njegovih podjetij, ki so v skrbništvu njegovih štirih najstarejših otrok.