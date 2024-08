Medtem ko oboževalci čakajo njen odziv na odpovedane koncerte, Taylor na zabavi

Mineva točno teden dni od odpovedi koncertov Taylor Swift na Dunaju zaradi grožnje s terorističnim napadom. Sedem dni je v molk zavita tudi glasbenica in celotna njena ekipa, kar je pošteno razdvojilo pevkine oboževalce. Medtem ko nekateri razumejo, zakaj se pevka zaradi lastne varnosti še ni oglasila, so drugi od nje pričakovali vsaj nekaj besed na to temo. Dodatno olje na ogenj so dodale fotografije zvezdnice, ki je v Londonu priredila zabavo za svoje sodelavce na turneji The Eras.

Medtem ko je zabavo zapuščala, so jo na izhodu ujeli fotografi, fotografije pa so hitro preplavil splet in mnoge njene oboževalce razočarale. Več kot 150 tisoč jih namreč še vedno čaka na pevkin odziv na odpovedane koncerte. "Od super zvezdnice leta do razočaranja leta," privrženci žalosti niso skrivali v komentarjih. "Do oboževalcev z Dunaja se obnaša, kot da so oni ustvarili bombo in načrtovali napad," je dodala ena od razočaranih podpornic.