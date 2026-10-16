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Medvedek Pu dopolnil 100 let, na razstavi tudi darilo britanske kraljice

New York, 16. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Medvedek Pu

Medvedek Pu, eden najbolj priljubljenih knjižnih junakov vseh časov, letos praznuje 100 let. Ob jubileju so v Newyorški javni knjižnici pripravili razstavo prvih izdaj knjig, izvirnih ilustracij in igrač, ki so navdihnile njegove dogodivščine. Med njimi je tudi posebno darilo britanske kraljice Camille.

Britanski pisatelj A. A. Milne je 14. oktobra 1926 izdal prvo zbirko zgodb o Medvedku Puju, ki jo je ilustriral E. H. Shepard. Navdih za zgodbe o enem danes najslavnejših knjižnih junakov vseh časov je pisatelj našel pri svojem sinu Christopherju Robinu.

Medvedek Pu praznuje 100 let
Medvedek Pu praznuje 100 let
FOTO: Profimedia

Ob stoletnici prve knjige je Newyorška javna knjižnica pripravila razstavo Silly Old Bear!: Winnie-the-Pooh at 100, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo prve izdaje Milnovih del, izvirne Shepardove ilustracije in založniške osnutke.

Kustos razstave Michael Inman pravi, da so igrače med najbolj obiskanimi predmeti v knjižnici. Obiskovalci pogosto prezrejo druge zgodovinske dragocenosti in se odpravijo naravnost do vitrine z Medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji. Jubilejna razstava v Newyorški javni knjižnici bo na ogled do 30. novembra, originalne plišaste igrače pa ostajajo del njene stalne zbirke.

Kraljevo darilo: Replika plišastega kengurujčka Ruja
Kraljevo darilo: Replika plišastega kengurujčka Ruja
FOTO: PA Media

Kraljica Camilla knjižnici podarila repliko izgubljenega kengurujčka Ruja

Razstavi so aprila dodali tudi nov, kraljevi eksponat. Britanska kraljica Camilla je knjižnici podarila repliko plišastega kengurujčka Ruja; izvirnik je namreč mladi Christopher Robin v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja izgubil v nasadu jablan. "Medvedek Pu je junak, ki ga poznajo po vsem svetu. Povsod obožujejo tako njega kot njegove prijatelje," je dejala monarhinja, ki je spomladi v angleškem Sussexu odprla tudi novo sprehajalno pot, ki vodi do spominskega obeležja pisatelju A. A. Milnu in ilustratorju E. H. Shepardu.

Kraljica je obisk popestrila z igro spuščanja paličic v potok na znamenitem mostu, kjer sta se nekoč igrala Milne in njegov sin Christopher Robin. Pri tem so se ji pridružili otroci in znani britanski ustvarjalci otroških knjig.

Razlagalnik

Alan Alexander Milne (1882–1956) je bil priznan britanski pisatelj in dramatik, ki je pred pisanjem za otroke dosegel velik uspeh z gledališkimi igrami. Navdih za svet Medvedka Puja je črpal iz resničnega življenja svojega sina Christopherja Robina. Plišaste igrače, ki jih je imel njegov sin – medvedek, prašiček, osliček, kengurujček in tiger – so postale osnova za like v knjigi. Zgodbe so postavljene v gozd 'Hundred Acre Wood', ki temelji na resničnem gozdu Ashdown Forest v angleškem Sussexu, kjer je družina Milne pogosto preživljala čas.

Ernest Howard Shepard (1879–1976) je bil britanski umetnik in ilustrator, čigar risbe so postale neločljivo povezane z liki iz knjig o Medvedku Puju. Shepard ni risal po domišljiji, temveč je za model uporabil dejanske plišaste igrače Christopherja Robina. Njegov slog, ki ga zaznamujejo preproste, a izrazite črte s svinčnikom, je pomagal ustvariti vizualno identiteto Puja, ki je danes prepoznavna po vsem svetu in je močno vplivala na kasnejše animirane upodobitve tega lika.

Newyorška javna knjižnica je ena največjih in najpomembnejših knjižničnih ustanov na svetu. Poleg zagotavljanja dostopa do knjig širši javnosti deluje tudi kot pomemben raziskovalni center in arhiv. Zbirka igrač, ki so navdihnile A. A. Milna, je bila knjižnici podarjena v 80. letih 20. stoletja. Te igrače so postale del posebne zbirke, saj imajo izjemno kulturno in zgodovinsko vrednost kot artefakti, ki so neposredno povezani z nastankom ene najbolj priljubljenih otroških literarnih mojstrovin v zgodovini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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