Medvedek Pu dopolnil 100 let, na razstavi tudi darilo britanske kraljice

Britanski pisatelj A. A. Milne je 14. oktobra 1926 izdal prvo zbirko zgodb o Medvedku Puju, ki jo je ilustriral E. H. Shepard. Navdih za zgodbe o enem danes najslavnejših knjižnih junakov vseh časov je pisatelj našel pri svojem sinu Christopherju Robinu.

Medvedek Pu praznuje 100 let FOTO: Profimedia

Ob stoletnici prve knjige je Newyorška javna knjižnica pripravila razstavo Silly Old Bear!: Winnie-the-Pooh at 100, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo prve izdaje Milnovih del, izvirne Shepardove ilustracije in založniške osnutke.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP

Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP

Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP

Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP

Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP

Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP

Razstava v newyorški javni knjižnici ob 100. obletnici Medvedka Puja AP













Kustos razstave Michael Inman pravi, da so igrače med najbolj obiskanimi predmeti v knjižnici. Obiskovalci pogosto prezrejo druge zgodovinske dragocenosti in se odpravijo naravnost do vitrine z Medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji. Jubilejna razstava v Newyorški javni knjižnici bo na ogled do 30. novembra, originalne plišaste igrače pa ostajajo del njene stalne zbirke.

Kraljevo darilo: Replika plišastega kengurujčka Ruja FOTO: PA Media

Kraljica Camilla knjižnici podarila repliko izgubljenega kengurujčka Ruja

Razstavi so aprila dodali tudi nov, kraljevi eksponat. Britanska kraljica Camilla je knjižnici podarila repliko plišastega kengurujčka Ruja; izvirnik je namreč mladi Christopher Robin v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja izgubil v nasadu jablan. "Medvedek Pu je junak, ki ga poznajo po vsem svetu. Povsod obožujejo tako njega kot njegove prijatelje," je dejala monarhinja, ki je spomladi v angleškem Sussexu odprla tudi novo sprehajalno pot, ki vodi do spominskega obeležja pisatelju A. A. Milnu in ilustratorju E. H. Shepardu.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Britanska kraljica Camilla na odprtju sprehajalne poti Profimedia

Britanska kraljica Camilla na odprtju sprehajalne poti Profimedia

Britanska kraljica Camilla na odprtju sprehajalne poti Profimedia

Britanska kraljica Camilla na odprtju sprehajalne poti Profimedia

Britanska kraljica Camilla na odprtju sprehajalne poti Profimedia









Kraljica je obisk popestrila z igro spuščanja paličic v potok na znamenitem mostu, kjer sta se nekoč igrala Milne in njegov sin Christopher Robin. Pri tem so se ji pridružili otroci in znani britanski ustvarjalci otroških knjig.