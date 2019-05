Meeks še vedno uživa z drugo, ima Chloe razloge za skrb?

Vedno bolj vroča novica je dejstvo, da sta dedinja prodajne verige Top ShopChloe Green in njen zaročenec, "vroči zapornik" Jeremy Meeks, vsak po svoje. Ona v Londonu, on pa se zabava v Cannesu, kjer mu družbo dela temnolasa lepotica Andreea Sasu, ki po fotografijah sodeč očitno obožuje lepotne operacije.

Meeks in Greenova sta že pred časom snela zaročna prstana, vedno bolj na trhlih nogah pa so tudi njegove trditve, da sta še vedno par in še vedno srečno zaljubljena. Tabloidi tako še naprej ugibajo, če še obstaja možnost, da se njegova zveza z Greenovo obdrži in ali ima Chloe razloge za ljubosumje.