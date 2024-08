Meg Ryan je v Sarajevu spregovorila o svoji karieri: 'Najsrečnejša sem'

Kraljica romantičnih komedij Meg Ryan je med nastopom na Sarajevskem filmskem festivalu očarala nabito polno dvorano in spregovorila o svojih ikoničnih vlogah v filmih, kot sta Ko je Harry srečal Sally in Čaka te pošt@ . Slednjega bodo predvajali na posebni projekciji v letnem kinu Coca-Cola, na istem prizorišču, kjer so uspešnico predvajali pred 25 leti na peti izdaji festivala.

Odkrito pa je spregovorila tudi o sebi, življenju in filmski karieri."Nerada gledam na negativno plat življenja. Sem najsrečnejša oseba, kar jih boste kdaj srečali," je dejala in dodala: "Nimam občutka, da bi mi kar koli manjkalo. Imam očarljivo življenje in delam z neverjetnimi ljudmi."

Igralka je prispela v bosansko prestolnico, ker bo na tamkajšnjem filmskem festivalu prejela nagrado za življenjsko delo in predstavila svoj najnovejši film What Happens Later. Romantično komedijo je režirala, napisala in izvršno producirala. V filmu bosta z igralcem Davidom Duchovnyjem uprizorila nekdanja ljubimca, ki se znajdeta v snežnem metežu. 62-letnica, ki se na filmska platna vrača prvič po osmih letih, je dejala, da so film morali posneti v treh tednih, proračun pa je znašal tri milijone evrov."Nismo imeli velikega proračuna. Posneli smo ga v 21 nočeh. Na koncu smo snemali v muzeju v Arkansasu," je povedala.