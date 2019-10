Meg Ryan razdrla zaroko z glasbenikom Johnom Mellencampom

Meg Ryan in John Mellencamp imata za sabo precej burno preteklost, saj sta se že večkrat razšla in nato znova pristala v zvezi. Prvič sta se sicer zaljubila že leta 2011, sedaj pa naj bi po poročanju US Weekly Meg razdrla zaroko.

Govorice o razhodu so se začele potem, ko so zvezdnico opazili brez zaročnega prstana na podelitvi nagrad na Akademiji za filmsko umetnost in znanost v Hollywoodu. Paparaci so ju sicer skupaj nazadnje fotografirali maja.

Meg in John sta svojo romanco začela leta 2011, po rockerjevi ločitvi od nekdanje žene Elaine Irwin. Prvič sta se razšla leta 2014, vzrok pa naj bi se skrival v njuni oddaljenosti, saj je zvezdnica stanovala v New Yorku, glasbenik pa v Indiani. Čez dva meseca sta se sicer začela znova videvati, a to so bile le govorice, saj sta spet postala par šele leta 2016, ko je svetlolasa igralka naznanila tudi zaroko.