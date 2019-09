Megan Fox: Filmska industrija je zelo kruta

"V tistem času sem imela tako razburljivo življenje, zato ta film ni bila moja prioriteta. Ker sem bila veliko v medijih, me tudi snemanje takšnega filma ni preveč razburilo,"je priznala Megan. To, da je predstavljala sanjsko žensko številnih oboževalcev, je postala že stalnica njene kariere. Njena vloga v omenjenem filmu pa je takšen odnos oboževalcev še utrdila. "Na mojo medijsko podobo ni vplival izključno ta film. Takšen je bil pač moj vsakdan, pri vsakem projektu, pri katerem sem sodelovala, je bilo enako. Ta komedija je bil neka prelomna točka, ko sem se začela tega še bolj zavedati."

Zvezdnika sta se spomnila na njun skupni film iz leta 2009, ki je bil deležen številnih kritik. Priznala sta, da sta med snemanjem dobila občutek, da so producenti imeli že vnaprej zasnovano idejo, ki je temeljila na trženju. Ciljali so na mlade moške, ki bodo nad filmom navdušeni.

Minilo je deset let, odkar sta Megan Fox in Diablo Cody skupaj sodelovala pri kultni komediji Telo lepe Jennifer, v tem času pa se je v njuni igralski karieri marsikaj spremenilo. Po dolgem času sta imela igralca pred kratkim skupen intervju, povedala sta med drugim tudi to, kako je Hollywood vplival na njuni življenji.

"Od takrat naprej se nisem več želela fotografirati, nisem se želela pojavljati v javnosti in nisem se udeležila nobene rdeče preproge. Prepričana sem bila, da me bodo vsi obrekovali in o meni grdo govorili," je priznala igralka. O dogajanju v zakulisju Hollywooda 33-letna lepotica ni velikokrat govorila naglas: "Mislila sem, da me nihče ne bo jemal resno, zato sem bila tiho, a filmska industrija je kruta."

"Veliko imam za povedati, ampak še vedno me skrbi, kaj bodo ljudje rekli," je dejala in zaskrbljeno dodala, da jo skrbi, da v tem svetu ni resničnega prostora za feminizem. "Čeprav se imam za feministko, se mi zdi, da me feministke nočejo imeti med seboj. Ne razumem, kako je lahko tudi tukaj diskriminacija."

Po desetih letih temnolaska veliko bolj razmišlja o tem, kako se želi prikazati v javnosti. "Odrasla sem, stvari razumem drugače in čutim, da sem postala boljši človek," je povedala in dodala: "Ljudje imamo začrtano neko pot do cilja in če nam spodleti, to razumemo kot neuspeh. Spremeniti moramo svoj pogled na svet in na padce gledati pozitivno."33-letnica je veliko upanja za življenje dobila tudi, ko sta z možem Brianom Austinom Greenom leta 2012 povila prvorojenko Noah. "Ko sem zanosila, sem postala popolnoma drugačna oseba. In tako je bilo tudi pri naslednjih dveh porodih." Poleg Noah imata zakonca tudi 5-letnega sina Bodhija in 3-letno hčerko Journey.