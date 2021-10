Megan Fox in Brian Austin tudi uradno ločena

Zakonca Megan Fox in Brian Austin sta po desetletju zakona in leto dolgem procesu ločitve tudi uradno zaključila svojo zvezo. Zvezdnika sta v tem času že našla nova partnerja. Igralec je tako že deset mesecev v zvezi s plesalko Sharno Burgess, Foxova pa medije že nekaj časa polni s svojo strastno zvezo z glasbenikom Machine Gun Kellyjem.

Zvezdnica Megan Fox in igralec Brian Austin sta po desetletju zakona tudi uradno ločena. Postopek ločitve je trajal več kot leto dni in se je, potem ko je Megan novembra lani vložila prošnjo za ločitev, pred nekaj dnevi končno zaključil.

icon-expand Megan Fox in Brian Austin Green FOTO: Profimedia

"Nihče ni naredil ničesar narobe," je ob novici, da se ločujeta, povedal Austin v svojem podcastu. "Vedno sva bila iskrena drug z drugim in vem, da me bo zmeraj imela rada. Zgradila sva super družino in odločila sva se, da tega ne želiva uničiti, zato ni važno, v kakšnem razmerju sva. Važno je, da sva združena z otroki."

icon-expand Brian Austin Green in Sharna Burgess FOTO: Instagram

Par, ki ima skupaj tri sinove, 9-letnega Noaha, 7-letnega Bodhija in 5-letnega Journeyja, je hitro našel nova partnerja. Austin je začel pred slabim letom javno hoditi s profesionalno plesalko Sharno Burgess, s katero je kasneje tekmoval tudi v oddaji Zvezde plešejo (Dancing With the Stars). Takrat je za medije dejal, da je Burgessova zelo prijazna in strastna oseba ter da se z njo neizmerno zabava.

icon-expand Megan Fox in Machine Gun Kelly FOTO: Profimedia