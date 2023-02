Megan Fox in Machine Gun Kelly po govoricah o razhodu opažena skupaj

Megan Fox in Machine Gun Kelly sta bila na valentinovo opažena skupaj. Kljub temu, da je igralka pred kratkim z izbrisom skupnih fotografij in Instagrama sprožila govorice o njunem razhodu, ki jih je s tem, ko je snela zaročni prstan le še poglobila, sta se zvezdnika očitno odločila rešiti svojo zvezo. Na dan zaljubljencev so ju skupaj opazili v avtomobilu, dan prej pa tudi ob odhodu od terapevta za svetovanje parom.

icon-expand Igralka in pevec sta se skupaj peljala v avtomobilu. FOTO: Profimedia

32-letnica je za vikend s svojimi dejanji večkrat namignila na to, da v njuni zvezi ni vse v najlepšem redu. Čeprav sta z roko v roki prišla na zabavo prijatelja Draka, je igralka kasneje objavila seksi fotografije in pripisala verz ene od Beyoncinih pesmi, ki govori o nezvestobi, nato pa je profil izbrisala. Kasneje je celo snela svoj zaročni prstan. Zvezdnica je pred izbrisom sledila zgolj trem osebam, med katerimi je bil tudi raper Eminem, ki z njenim zaročencem ni v najboljšem odnosu.

icon-expand Sophie Lloyd je z objavo svojega partnerja želela utišati govorice, da je kriva za razhod Megan Fox in Kellyja. FOTO: Instagram story

S svojimi reakcijami je Megan dala slutiti, da jo je raper prevaral. Igralkini oboževalci so se seveda takoj odzvali na njena dejanja, nekateri so bili celo tako drzni, da so v komentarjih zapisali, da se je Kelly zagotovo zapletel s svojo kitaristko Sophie Lloyd. A oglasila se je tudi 26-letnica, ki je govorice odločno zanikala in zatrdila, da je v zvezi že pet let. Poleg tega je na valentinovo objavila fotografijo s svojim partnerjem bobnarjem Christopherjem Painterjem.