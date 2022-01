Megan Fox in Machine Gun Kelly pokazala ujemajoči se pedikuri

Na posnetku se jasno vidi, kako sta se z nogami naslonila na rob široke kadi, ki je bila polna vode, v njej pa cvetni listi vrtnic, ki so lebdeli na površini. Foxova in Kelly sta se v ozadju hihitala, 31-letni glasbenik pa je v smehu vprašal: "Kaj za vraga se dogaja?"

Sveže zaročena Megan Fox in Machine Gun Kelly se rada uskladita in kot kaže, imata podoben okus tudi za modne trende, tudi ko, ne boste verjeli, beseda nanese na lak za nohte. 35-letna igralka je v Instagramovi zgodbi delila posnetek, na katerem se namaka v peneči kopeli skupaj s svojim srčnim izbrancem, glasbenikom Machine Gun Kellyjem.

Spomnimo, da sta prejšnji teden Megan Fox in Machine Gun Kelly na družbenih omrežjih naznanila, da sta se po več kot letu in pol razmerja zaročila.

"Ne zavedajoč se dela in požrtvovalnosti, ki bi ju odnos od naju zahteval, sva omamljena od ljubezni. In karma. Nekako leto in pol pozneje, ko sva skupaj hodila skozi pekel in se smejala bolj, kot sem si sploh lahko predstavljala, me je prosil, naj se poročim z njim," je zapisala 35-letna Foxova na Instagramu, ob tem pa s svojimi sledilci delila posnetek njune zaroke.