Megan Fox in Machine Gun Kelly prvič javno o svoji ljubezni

Po tem, ko je igralka Megan Fox zakon z očetom svojih treh otrok Brianom Austinom Greenom končala zaradi glasbenika Machine Gun Kellyja, sta zaljubljenca zdaj prvič javno spregovorila o svoji ljubezni, ki sta jo označila za usodno.

Megan Fox je ob prvih znakih, da se njen zakon z Brianom Austinom Greenom končuje, zanikala, da je v razhod vpletena tretja oseba. A prav to se je zgodilo na snemanju filmaMidnight in the Switchgrass, kjer sta se igralka in glasbenik Machine Gun Kelly spoznala. Megan in Kelly sta se zapletla in zdaj svojo ljubezen opisujeta kot edinstveno in usodno. Kelly tudi trdi, da je zaradi te ljubezni postal boljši človek.

icon-expand Megan Fox in Machine Gun Kelly FOTO: Profimedia

"Ljubezen ni tisto, kar ljudje mislijo, da je. Pravzaprav je ravno obratno od pričakovanega. V glavi imaš, da si rock zvezda in da si obdan z ženskami, da lahko dobiš vse. A polagam vam na srce, najdite tisto osebo, ki poskrbi, da ste na varnem, kajti v vsakem trenutku lahko strmoglaviš. Všeč mi je, da zdaj to razumem,"je povedal Kelly in dodal, da je zaradi Megan boljša oseba. Igralka pa je povedala, da njun odnos funkcionira, saj svojega partnerja noče nikoli nadzorovati: "Zdi se mi, da mu pomagam pri tem, da se izogiba samodestruktivnim vzorcem, h katerim se je zatekal v preteklosti. Zato je dobro, da me ima. Ne vem, kako dobro zares poskrbi sam zase, če nima ob sebi mene."

Kelly je priznal, da je bil pred Foxovo zelo samodestruktiven ter da se je brez zadržkov predajal opojnim substancam in alkoholu. "Ko sem ga prvič pogledala v oči, sem videla najbolj čisto dušo. V trenutku se mi je zlomilo srce, saj sem vedela, da sem nastradala, da bo to usodno."Megan pravi, da je v njegovih očeh videla veliko bolečine in sledi otroške travme ter da se je za videzom 'porednega fanta' skrival zato, da bi se skril pred samim seboj. "Ljubiti njega je kot ljubiti cunami. Intenzivnost združenja z njim je neverjetna in grožnja, ki jo predstavlja, je hkrati tako močna in lepa, da se ji preprosto moraš predati in jo spoštovati."

icon-expand Megan se je v Kellyja zaljubila brezglavo in zapustila moža, igralca Briana Austina Greena. FOTO: Profimedia