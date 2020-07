Megan Fox in Machine Gun Kelly s prvo skupno fotografijo potrdila zvezo

Igralka in glasbenik sta tudi uradno potrdila zvezo, o kateri se je pričelo govoriti že pred dvema mesecema. Kelly je skupno fotografijo objavil na družbenem omrežju Instagram in pripisal, da je na igralko in njeno ljubezen čakal celo večnost. Zvezdnica je že pred časom priznala, da je takoj čutila, da se bo iz njunega poznanstva razvila ljubezen.

Megan Fox inMachine Gun Kelly sta svojo zvezo javnosti priznala s črno-belo fotografijo, trenutek pa sta ovekovečila kar sama, saj sta fotografirala njun odsev v ogledalu. Pevec, katerega pravo ime je Richard Colson Baker, je ob tem zapisal: ''Celo večnost sem čakal, da te znova najdem,''in dodal nekaj različnih simbolov. Fotografija je prišla v javnost dva meseca po tem, ko so se pojavile govorice o njunem razmerju. Meseca maja so dosegle vrelišče, saj je tudi Meganin nekdanji mož, igralec Brian Austin Greenpotrdil, da sta se po desetih letih zakona s priljubljeno igralko razšla. Že prej je Megan priznala, da je na snemanju, kjer sta se s Kellyjem spoznala, takoj preskočila iskrica. Pričakovanja pa so bila velika že pred prvim uradnim srečanjem, Megan je takrat povedala:"Vedela sem, da bo nekaj. Čutila sem, da se bo nekaj močnega zgodilo, ko ga bom spoznala. Nisem bila prepričana, kaj točno, a globoko v sebi sem bila prepričana." Megan Fox s starejšima sinovoma. Novega partnerja podmladku še ni predstavila. FOTO: Profimedia Že junija se je njuna zveza razvila, saj sta pričela skupaj preživljati dosti časa, predvsem takrat, ko so bili 7-letni Noah Shannon, 6-letni Bodhi Ransom in 3-letni Journey River z očetom Brianom. Megan svojim trem sinovom novega izbranca še ni predstavila.