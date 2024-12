Megan Fox in Machine Gun Kelly sta se razšla tik po oznanitvi nosečnosti

Megan Fox in Machine Gun Kelly naj bi le nekaj tednov po oznanitvi, da pričakujeta prvega skupnega otroka, končala svojo romanco. Veselo novico je igralka sporočila pred enim mesecem na družbenem omrežju, kjer je delila fotografijo, na kateri pozira z nosečniškim trebuščkom. To bo njen četrti otrok, 34-letni pevec pa ima hčerko z nekdanjim dekletom. Par je bil skupaj več kot štiri leta, vendar je bila njuna zveza polna vzponov in padcev, tudi raznih razhodov.

Zvezdnika sta se prvič srečala med snemanjem filma Midnight in the Switchgrass marca 2020. Čez dva meseca sta javno razkrila svoje razmerje, ko se je Megan pojavila v pevčevem videospotu za pesem Bloody Valentine.

Januarja 2022 je igralka na družbenem omrežju oznanila zaroko. Vendar sta imela večkrat burno obdobje. Kmalu po podelitvi grammyjev 2023 je vir blizu para za People povedal, da sta se sprla in da je Megan "zelo razburjena" in da "noče govoriti" s Kellyjem. Tistega marca se je nato zvezdnica Vanity Fair zabave po podelitvi oskarjev udeležila sama in brez zaročnega prstana. Do maja 2023 pa sta spet pozirala skupaj na rdeči preprogi. Kljub temu je vir za People takrat povedal, da se zdi, da Megan "še vedno okleva" glede načrtovanja poroke.

Razmerje se je nato nadaljevalo in 38-letnica je novembra 2023 razkrila njuno srčno bolečino, ko je javno povedala, da je imela spontani splav. Za omenjeno revijo je vir blizu para pred tem povedal, da je par zelo navdušen nad nosečnostjo.