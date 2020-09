Megan Fox in njen izbranec v zvezi naredila naslednji korak

" Megan Fox in Machine Gun Kelly še ne razmišljata resno, da bi se zaročila, poročila ali imela otroke. Nista še na tej točki. Prekmalu je še za vse, za vse njune otroke in vključno za Briana Austina Greena, " je vir povedal za Us Weekly. "Vsekakor sta nora drug na drugega. Machine je obseden z Megan. "

Govorice, da sta 34-letna igralka in 30-letni raper skupaj, so se prvič pojavile maja, kmalu po tem, ko je 47-letni Brian potrdil, da se po skoraj 10 letih zakona ločuje od svoje žene Megan. Nekdanja zakonca imata skupaj tri sinove, 7-letnega Noaha, 6-letnega Bodhija in 4-letnega Journeyja. Fantje pa so že spoznali maminega novega izbranca. Machine Gun Kelly ima iz prejšnje zveze 12-letno hčerko Cassie.

"Machine Gun Kelly je spoznal Meganine otroke, toda Brian je do njih precej zaščitniški," pravi vir. "Megan in Brian imata še vedno vzpone in padce. Skrbništvo nad otroki si delita na najboljši možen način." Avgusta je Brian Austin Green priznal, da se s Kellyjem še ni družil in da želi svoji odtujeni ženi 'vse najboljše'.