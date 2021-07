Megan Fox komentirala romantično fotografijo svojega bivšega

Številni so njeno potezo označili za zelo zrelo. "Zrelost!!! Lepo je to videti," je zapisala televizijska osebnost Morgan Stewart . Nekdo od sledilcev pa je zapisal, da je Meganina gesta čudovita in da jo zaradi tega še bolj spoštuje.

Medtem ko so nekateri njegovo gesto dojeli, kot pripombo na igralčevo nekdanjo ženo Megan Fox, pa ta v njegovem zapisu ni videla nič zlonamernega in je njuno fotografijo komentirala: "Hvaležna za Sharno."

47-letni igralec je objavil foto utrinek, na katerem poljublja svojo drago, 36-letno profesionalno plesalko šova Dancing with the Stars Sharno. Pod romantično fotografijo je zapisal: "Dolgo časa je že minilo, odkar sem bil z nekom, s katerim lahko resnično delim življenje."

"Megan je najboljša! Na začetku je bil (Brian) tako ozkosrčen, zdaj pa je našel nekoga in vsi se spet razumejo ... ljudje se spreminjajo, ljudje odraščajo in nekateri odnosi preprosto ne trajajo ... ni slaba stvar, ampak pokaže, koliko je odrasel," je komentiral drugi.

Kljub temu, da je večina lepo sprejela igralkino gesto, pa so se vseeno nekateri obregnili ob igralčev komentar, saj sta se z Megan razšla šele lani. Ta je po ločitvi našla ljubezen pri glasbeniku Machinu Gunu Kellyju.

"Njegov zapis je do Megan nespoštljiv. Razšla sta se ne dolgo nazaj (smeh). To pomeni, da ni užival življenja z njo," je opozoril eden od sledilcev. "Obstaja milijon drugih načinov, s katerimi bi lahko izrazil hvaležnost, ne da bi to izrekel."

Brian Austin Green in Megan Fox sta poročena skoraj 10 let, v razmerje pa sta se spustila leta 2004. Njuno razmerje je imelo kar nekaj vzponov in padcev, Foxova pa je zahtevo za ločitev prvič vložila leta 2015. Naslednje leto sta se pobotala in se leta 2019 odločila, da se ne bosta ločila. Že novembra lani pa je slavna igralka znova vložila papirje za ločitev, tokrat dokončno. Skupaj imata tri sinove, 8-letnega Noaha, 7-letnega Bodhija in 4-letnega Journeyja.