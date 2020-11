Megan Fox končno vložila ločitvene papirje

Megan Fox in Brian Austin Green sta bila poročena deset let.

Megan v vlogi prosi za skupno pravno in fizično skrbništvo nad tremi otroki in si ne želi, da bi kateri od njiju prejemal finančno podporo od drugega. Brian je na ločitvene papirje že odgovoril in navedel, da se strinja s skoraj vsem, ter dodal, da pa je na mizi še vedno socialna podpora zakoncev.

V ločitvenih papirjih je naveden tudi datum razhoda, ki pa je za Megan in Briana drugačen. Igralka pravi, da sta se razšla že novembra 2019, Brian pa vztraja pri datumu 5. marec 2020.

Zvezdnika sta se poročila leta 2010 na Havajih in imata tri otroke: osemletnega Noaha Shannona, šestletnega Bodhija Randoma in štiriletnega Journeyja Riverja.