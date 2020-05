Megan Fox moža zapustila že pred petimi leti, ko je zbolel

Neimenovani prijateljBriana Austina Greenaje za Page Sixspregovoril o odnosu Megan Fox do očeta njenih otrok. Igralka naj bi namreč Briana zapustila že leta 2015, ko je šla na snemanje filma Ninja želve: Iz senc. To se je zgodilo ravno v času, ko je bil zvezdnik Beverly Hillsa hudo bolan. Decembra 2014 naj bi namreč imel okužbo možganov in napad, podoben možganski kapi."Komaj je dvignil glavo, tako hudo je bilo,"je povedal vir in dodal, da je bila takrat zelo naklonjena ločitvi.