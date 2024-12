Megan Fox naj bi zapustila Kellyja, ker si je dopisoval z drugimi dekleti

38-letna zvezdnica naj bi našla sporočila med njim in drugimi ženskami, zato se je odločila zapustiti pevca, čigar pravo ime je Colson Baker. Igralka se je že dlje časa soočala s pomanjkanjem zaupanja do 34-letnika zaradi njegovega preteklega vedenja. V zadnjih letih sta namreč imela ogromno vzponov in padcev v njuni zvezi, vendar naj bi se igralka vedno trudila, da zgladi spore in da se pobotata.